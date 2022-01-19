RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вчені довели передачу коронавірусу від людини тваринам

Автор: Наталья Скороход

Університетом Преторії опубліковано дослідження, яке підтверджує передачу коронавірусу від людини тваринам. При цьому вчені допускають важкі форми COVID-19 у тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Минулого року в зоопарку Південної Африки коронавірусом захворіли тварини. Це стало стимулом до дослідження передачі вірусу від людини до тварин.

Вірусом захворіли дві пуми й три леви, що живуть в неволі. Вчені припускають, що COVID-19 потрапив в організм тварин через співробітників зоопарку, які безсимптомно хворіли на коронавірус.

"

Нагадаємо, що у Гонконзі коронавірусом захворіли хом'яки. Їх збираються знищити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус