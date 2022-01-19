Вчені довели передачу коронавірусу від людини тваринам

Університетом Преторії опубліковано дослідження, яке підтверджує передачу коронавірусу від людини тваринам. При цьому вчені допускають важкі форми COVID-19 у тварин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Минулого року в зоопарку Південної Африки коронавірусом захворіли тварини. Це стало стимулом до дослідження передачі вірусу від людини до тварин.
Вірусом захворіли дві пуми й три леви, що живуть в неволі. Вчені припускають, що COVID-19 потрапив в організм тварин через співробітників зоопарку, які безсимптомно хворіли на коронавірус.
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Нагадаємо, що у Гонконзі коронавірусом захворіли хом'яки. Їх збираються знищити.