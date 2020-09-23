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Ученые назвали число зараженных COVID-19 без симптомов

Новина українською → Мир, Среда 23 сентября 2020 18:46
Ученые назвали число зараженных COVID-19 без симптомов Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Только каждый пятый человек, заразившийся коронавирусом, не имеет никаких симптомов. Эта цифра ниже, чем некоторые предыдущие оценки того, сколько людей болели коронавирусом бессимптомно.

Об этом сообщает издание Newsweek co ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine.

Авторы исследования провели обзор 94 существующих исследований касательно коронавирусной болезни, в которых подтверждено, что участники были инфицированы вирусом, и их симптомы отслеживались с течением времени.

Участник считался бессимптомным, если у него был положительный результат на коронавирус, но никогда не проявлялись симптомы.

"Примерно 20% участников заразились коронавирусом, но у них не появилось никаких симптомов. В подгруппе семи исследований было обнаружено, что 31% пациентов не имеет симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее некоторые ученые оценивали число бессимптомных зараженных от 20 до 45% от их общего числа.

Напомним, ранее в Польше заявили о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Отметим, президент США Дональд Трамп сказал, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

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