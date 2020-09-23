Вчені назвали число заражених COVID-19 без симптомів

Тільки кожна п'ята людина, яка заразилася на коронавірус, не має жодних симптомів. Ця цифра нижча, ніж деякі попередні оцінки того, скільки людей хворіли на коронавірус безсимптомно.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі PLOS Medicine.

Автори дослідження провели огляд 94 наявних досліджень щодо коронавірусної хвороби, у яких підтверджено, що учасники були інфіковані вірусом, і їх симптоми відстежувалися протягом певного часу.

Учасник вважався безсимптомним, якщо у нього був позитивний результат на коронавірус, але ніколи не проявлялися симптоми.

"Приблизно 20% учасників заразилися коронавірусом, але у них не з'явилося жодних симптомів. У підгрупі семи досліджень було виявлено, що 31% пацієнтів не має симптомів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше деякі вчені оцінювали кількість безсимптомних заражених від 20 до 45% від їх загального числа.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили про створення першого у світі ліку від коронавірусу COVID-19. Препарат створений на основі плазми пацієнтів, які одужали.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп сказав, що вакцина від COVID-19 з'явиться найближчим часом. За його словами, це займе від 4 до 8 тижнів.