Ученые открыли антитело для разработки универсальной вакцины от COVID

Китайские ученые из Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу открыли антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19. По их словам, моноклональное антитело 35B5 может эффективно нейтрализовать различные штаммы коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс bioRxiv .

Сообщается, что антитело 35B5 выявили в ходе опытов с применением криоэлектронного микроскопа. В частности, оно действует исключительно на уникальную часть коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации.

Ученые полагают, что этот факт позволит создать универсальную вакцину, которая будет защищать от различных штаммов, в том числе от недавно выявленного "Омикрона". Также уточняется, что антитело 35B5 получили из крови пациента, который перенес болезнь в тяжелой форме.