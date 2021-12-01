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Вчені відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від COVID

Автор: Олександр Мороз

Китайські вчені з Інституту вірусології та Медичної школи Чжуншань в Гуанчжоу відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від COVID-19. За їхніми словами, моноклональне антитіло 35B5 може ефективно нейтралізувати різні штами коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс bioRxiv.

Повідомляється, що антитіло 35B5 виявили в ході дослідів із застосуванням кріоелектронного мікроскопа. Зокрема, воно діє виключно на унікальну частину коронавірусу, яка не змінюється в процесі мутації.

Вчені вважають, що цей факт дозволить створити універсальну вакцину, яка буде захищати від різних штамів, в тому числі від недавно виявленого "Омікрона". Також уточнюється, що антитіло 35B5 отримали з крові пацієнта, який переніс хворобу у важкій формі.

Нагадаємо, раніше в уряді Британії заявили, що повторне щеплення від коронавірусу зможе захистити від тяжкого перебігу хвороби, викликаної штамом "Омікрон".

До цього стало відомо, що "Омікрон" поширився майже в 20 країнах світу.

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