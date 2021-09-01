Ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября

Суточное количество новых COVID-случаев в Украине в начале сентября будет расти. В первую неделю в среднем до 1742, на второй неделе - до 2300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАН Украины .

Сейчас среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 1490 человек в день. Показатель за две недели вырос на 49%.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 1742 в течение недели 1-7 сентября 2021 и 2300 - в течение недели 8-14 сентября 2021", - говорится в сообщении.