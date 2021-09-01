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Вчені прогнозують ріст нових COVID-випадків в Україні на початку вересня

Автор: Инна Собора

Добова кількість нових COVID-випадків в Україні на початку вересня буде зростати. У перший тиждень в середньому до 1742, на другому тижні - до 2300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАН України.

Наразі, середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 1490 осіб на день. Показник за два тижні зріс на 49%.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1742 протягом тижня 1-7 вересня 2021 року та 2300 - протягом тижня 8-14 вересня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2075 нових випадків коронавірусу.

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