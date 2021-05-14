Ученые из США и Канады призывают перепроверить версию лабораторной утечки COVID

Авторы пишут о докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в конце марта по результатам расследования с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.



Они обращают внимание, что несмотря на то, что не было представлено результатов, подтверждающих естественную передачу вируса или случайную лабораторную утечку, команда оценила версию о передаче вируса человеку через животное-посредника как "наиболее вероятную", а лабораторную утечку как "крайне маловероятную".

Ученые подчеркивают, что обе эти теории не получили сбалансированного рассмотрения.

"Только четыре из 313 страниц доклада и приложений к нему были отведены возможной лабораторной аварии", - заявляют авторы письма.

Они также обращают внимание на то, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус указал на недостойность рассмотренных в докладе доказательств, подтверждающих лабораторную утечку, и призвал к дальнейшему расследованию причин возникновения вируса.



"Мы согласны с генеральным директором ВОЗ, США и 13 другими странами, а также с Европейским союзом, что необходимо и возможно добиться большей ясности в отношении происхождения этой пандемии. Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о естественных, так и о лабораторных причинах происхождения вируса, пока не получим достаточных данных", - указано в письме.

Ученые подчеркнули, что расследование должно быть прозрачным, объективным и проводиться независимыми экспертами, чтобы "свести к минимуму последствия конфликта интересов".