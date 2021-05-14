Вчені зі США та Канади закликають перевірити ще раз версію лабораторного витоку COVID

Автори пишуть про доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюднену в кінці березня за результатами розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2, який викликав пандемію.

Вони звертають увагу, що попри те, що не було представлено результатів, що підтверджують природну передачу вірусу або випадковий лабораторний витік, команда оцінила версію про передачу вірусу людині через тварину-посередника як "найбільш ймовірну", а лабораторний витік як "вкрай малоймовірний".

Вчені підкреслюють, що обидві ці теорії не отримали збалансованого розгляду.

"Тільки чотири з 313 сторінок доповіді та додатків до неї були присвячені можливій ​​лабораторній аварії", - заявляють автори листа.

Вони також звертають увагу на те, що генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус вказав на негідність розглянутих у доповіді доказів, що підтверджують лабораторний витік, і закликав до подальшого розслідування причин виникнення вірусу.

"Ми згодні з генеральним директором ВООЗ, США і 13 іншими країнами, а також з Європейським союзом, що необхідно і можливо добитися більшої ясності щодо походження цієї пандемії. Ми повинні серйозно ставитися до гіпотез як про природні, так і про лабораторні причини походження вірусу, поки не отримаємо достатніх даних", - зазначено в листі.

Вчені підкреслили, що розслідування має бути прозорим, об'єктивним і проводитися незалежними експертами, щоб "звести до мінімуму наслідки конфлікту інтересів".