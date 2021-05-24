Ученые из Уханя заразились до начала пандемии COVID, - WSJ

Трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, одновременно попали в больницу еще в ноябре 2019 года. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии за месяц до начала пандемии.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки.
Заболевание вирусологов напоминало как COVID-19, так и ОРВИ. В газете считают, что эта информация является очередным доказательством гипотезы о том, что коронавирус вытек из уханской лаборатории.
С такими выводами согласен и бывший руководитель группы Госдепартамента США по происхождению COVID-19 Дэвид Ашер.
"Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболевают ОРВИ, попадают в больницу, и это никак не связано с коронавирусом", - заявил он.
Напомним, в конце марта был обнародован отчет Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии специалистов в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса COVID-19.
В документе самой вероятной версией возникновения коронавируса называлась теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное.
При этом версию о том, что пандемия началась с утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, эксперты ВОЗ назвали маловероятной.
Напомним, в конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса. В нем версия об утечке вируса из лаборатории называлась маловероятной.
После этого Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США.
В то же время недавно ученые из США и Канады призвали перепроверить версию утечки COVID из лаборатории.