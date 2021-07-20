Угрожающую ситуацию с заболеваемостью COVID обнаружили в Одесской области

Эксперт отметил, что недельное количество новых случаев и госпитализаций в Украине начало расти - до плюс 5%.

"Сейчас появляется стабильный тренд на рост заболеваемости. Это только происходит в Одесской области, где за последнюю неделю уровень госпитализаций вырос на 50%. Соответственно необходимо уже сейчас реагировать на такой рост и определять на уровне отдельных территориальных общин откуда идет вспышка" - сказал Ганиченко.

Он отметил, что сейчас средний уровень госпитализации в Украине составляет 6,9 на 100 тысяч населения, а в Одесской области - 12,6, что вдвое больше.

По словам эксперта, хоть в Сумской области уровень госпитализаций составляет 13,2, этот показатель стабилен уже длительное время, поэтому специалисты не классифицируют это как вспышку.

Эксперт подчеркнул, что показательной является ситуация в Тернопольской области, где уровень госпитализации вырос еще больше, чем в Одесской.

"Практически в два раза вырос уровень госпитализации (сейчас он составляет 88,9% - ред.), но это не вспышка. В Тернопольской области сейчас лучшая ситуация по стране с уровнем заболеваемости и уровнем госпитализации, так как госпитализируют в среднем за сутки от 0 до 5 человек ...там вспышки нет ",- отметил Ганиченко.