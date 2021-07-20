Загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID виявили в Одеській області

Експерт наголосив, що тижнева кількість нових випадків та госпіталізацій в Україні почала зростати - до плюс 5%.

"Зараз з’являється стабільний тренд на зростання захворюваності. Це лише відбувається в Одеській області, де за останній тиждень рівень госпіталізацій зріс на 50%. Відповідно необхідно вже зараз реагувати на таке зростання і визначати на рівні окремих територіальних громад звідки йде спалах" - сказав Ганиченко.

Він зазначив, що наразі середній рівень госпіталізації в Україні становить 6,9 на 100 тисяч населення, а в Одеській області - 12,6, що вдвічі більше.

За словами експерта, хоч у Сумській області рівень госпіталізацій становить 13,2, цей показник стабільний вже тривалий час, а тому фахівці не класифікують це як спалах.

Експерт підкреслив, що показовою є ситуація у Тернопільській області, де рівень госпіталізації зріс ще більше, ніж в Одеській.

"Практично у два рази зріс рівень госпіталізації (зараз він становить 88,9% - ред.), але це не спалах. У Тернопільській області зараз найкраща ситуація по країні з рівнем захворюваності та рівнем госпіталізації, тому що госпіталізують в середньому за добу від 0 до 5 осіб…там спалаху немає", - зазначив Ганиченко.