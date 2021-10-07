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Под угрозой красной зоны. На Закарпатье падает уровень вакцинации

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Ужгород, Четверг 07 октября 2021 18:53
Под угрозой красной зоны. На Закарпатье падает уровень вакцинации Фото: Закарпатская область находится под угрозой красной зоны из-за снижения темпов вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Закарпатской области ежедневно фиксируется снижение темпов вакцинации от коронавируса. Региону грозит переход в красную зону карантина из-за резкого роста заболевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Как заявила сегодня на брифинге в ОГА региональный координатор вакцинальной кампании в области Виктория Тимчик, в августе регион показал высокие темпы по прививкам от коронавируса, однако уже в сентябре отмечен спад.

"Прошлый месяц показал, что у населения нет заинтересованности в вакцинации от коронавируса. Еженедельно фиксируем снижение темпов, а в прошлой - зафиксировали рекордный спад аж на 13%", - уточнила она, добавив, что за последние 7 дней в регионе сделано чуть больше 15 тысяч прививок.

Она отметила, что в области 182 464 человека получили первую дозу прививки от коронавируса, еще 121 040 человек - две дозы вакцины. По ее словам, уровень охвата прививками составляет всего 15% населения региона и только 9,7% - завершили полный цикл вакцинации.

На этом фоне замглавы департамента здравоохранения ОГА Ольга Чемет отметила резкий прирост новых больных коронавирусом.

"За последнюю неделю ежедневно фиксируем более полусотни, а то и сотню новых случаев заболевания. Очень угрожающим и тревожным является сигнал, когда коронавирус диагностируем у детей. Сегодня этот показатель достиг 28 случаев", - уточнила она.

Напомним, в Украине в ближайшее время две области попадут в "красную" зону карантина - Херсонская и Харьковская. В регионах зафиксирован резкий прирост новых заболевших.

О том, какие ограничения действуют в "красной" зоне - в материале РБК-Украина.

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