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Під загрозою червоної зони. На Закарпатті падає рівень вакцинації

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Ужгород, Четвер 07 жовтня 2021 18:53
Під загрозою червоної зони. На Закарпатті падає рівень вакцинації Фото: Закарпатська область знаходиться під загрозою червоної зони через зниження темпів вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Закарпатській області щодня фіксується зниження темпів вакцинації від коронавірусу. Регіону загрожує перехід в червону зону карантину через різке зростання хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Як заявила сьогодні на брифінгу в ОДА регіональний координатор вакцинальної кампанії в області Вікторія Тимчик, у серпні Регіон показав високі темпи щодо щеплень від коронавірусу, проте вже у вересні відзначено спад.

"Минулий місяць показав, що у населення немає зацікавленості у вакцинації від коронавірусу. Щотижня фіксуємо зниження темпів, а в минулій - зафіксували рекордний спад аж на 13%", - уточнила вона, додавши, що за останні 7 днів в регіоні зроблено трохи понад 15 тисяч щеплень.

Вона зазначила, що в області 182 464 людини отримали першу дозу щеплення від коронавірусу, ще 121 040 осіб - дві дози вакцини. За її словами, рівень охоплення щепленнями складає всього 15% населення регіону і тільки 9,7% - завершили повний цикл вакцинації.

На цьому тлі заступник голови Департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Чемет відзначила різкий приріст нових хворих коронавірусом.

"За останній тиждень щодня фіксуємо понад півсотні, а то й сотню нових випадків захворювання. Дуже загрозливим і тривожним є сигнал, коли коронавірус діагностуємо у дітей. Сьогодні цей показник досяг 28 випадків", - уточнила вона.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом дві області потраплять в "червону" зону карантину - Херсонська І Харківська. У регіонах зафіксовано різкий приріст нових хворих.

Про те, які обмеження діють в "червоній" зоні - у матеріалі РБК-Україна.

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