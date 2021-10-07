UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под угрозой красной зоны. На Закарпатье падает уровень вакцинации

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Закарпатской области ежедневно фиксируется снижение темпов вакцинации от коронавируса. Региону грозит переход в красную зону карантина из-за резкого роста заболевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Как заявила сегодня на брифинге в ОГА региональный координатор вакцинальной кампании в области Виктория Тимчик, в августе регион показал высокие темпы по прививкам от коронавируса, однако уже в сентябре отмечен спад.

"Прошлый месяц показал, что у населения нет заинтересованности в вакцинации от коронавируса. Еженедельно фиксируем снижение темпов, а в прошлой - зафиксировали рекордный спад аж на 13%", - уточнила она, добавив, что за последние 7 дней в регионе сделано чуть больше 15 тысяч прививок.

Она отметила, что в области 182 464 человека получили первую дозу прививки от коронавируса, еще 121 040 человек - две дозы вакцины. По ее словам, уровень охвата прививками составляет всего 15% населения региона и только 9,7% - завершили полный цикл вакцинации.

На этом фоне замглавы департамента здравоохранения ОГА Ольга Чемет отметила резкий прирост новых больных коронавирусом.

"За последнюю неделю ежедневно фиксируем более полусотни, а то и сотню новых случаев заболевания. Очень угрожающим и тревожным является сигнал, когда коронавирус диагностируем у детей. Сегодня этот показатель достиг 28 случаев", - уточнила она.

Напомним, в Украине в ближайшее время две области попадут в "красную" зону карантина - Херсонская и Харьковская. В регионах зафиксирован резкий прирост новых заболевших.

О том, какие ограничения действуют в "красной" зоне - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьВакцинация