Под угрозой красной зоны. На Закарпатье падает уровень вакцинации

Как заявила сегодня на брифинге в ОГА региональный координатор вакцинальной кампании в области Виктория Тимчик, в августе регион показал высокие темпы по прививкам от коронавируса, однако уже в сентябре отмечен спад.

"Прошлый месяц показал, что у населения нет заинтересованности в вакцинации от коронавируса. Еженедельно фиксируем снижение темпов, а в прошлой - зафиксировали рекордный спад аж на 13%", - уточнила она, добавив, что за последние 7 дней в регионе сделано чуть больше 15 тысяч прививок.

Она отметила, что в области 182 464 человека получили первую дозу прививки от коронавируса, еще 121 040 человек - две дозы вакцины. По ее словам, уровень охвата прививками составляет всего 15% населения региона и только 9,7% - завершили полный цикл вакцинации.

На этом фоне замглавы департамента здравоохранения ОГА Ольга Чемет отметила резкий прирост новых больных коронавирусом.

"За последнюю неделю ежедневно фиксируем более полусотни, а то и сотню новых случаев заболевания. Очень угрожающим и тревожным является сигнал, когда коронавирус диагностируем у детей. Сегодня этот показатель достиг 28 случаев", - уточнила она.