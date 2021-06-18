Украина договаривается с Хорватией о признании свидетельства COVID-вакцинации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Анталию встретился с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом. Стороны обсудили вопросы признания свидетельств о вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
"Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19", - рассказали в министерстве.
Также министры иностранных дел обсудили подготовку визита хорватского премьера в Украину для "активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций".
Напомним, украинское свидетельство вакцинации от коронавируса уже признала Венгрия.
Воспользоваться свидетельством о вакцинации украинцы могут и для путешествия в Молдову.