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Украина договаривается с Хорватией о признании свидетельства COVID-вакцинации

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Анталию встретился с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом. Стороны обсудили вопросы признания свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19", - рассказали в министерстве.

Также министры иностранных дел обсудили подготовку визита хорватского премьера в Украину для "активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций".

Напомним, украинское свидетельство вакцинации от коронавируса уже признала Венгрия.

Воспользоваться свидетельством о вакцинации украинцы могут и для путешествия в Молдову.

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ВакцинацияХорватиятуризмДмитрий Кулеба