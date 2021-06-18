RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна домовляється з Хорватією про визнання свідоцтва COVID-вакцинації

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Анталії зустрівся з міністром закордонних Хорватії Горданом Грличем-Радманом. Сторони обговорили питання визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

"Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19", - розповіли в міністерстві.

Також міністри закордонних справ обговорили підготовку візиту хорватського прем'єра до України задля "активізації політичного діалогу і збільшення обсягів торгівлі та інвестицій".

Нагадаємо, українське свідоцтво вакцинації від коронавірусу вже визнала Угорщина.

Скористатися свідоцтвом про вакцинацію українці можуть і для подорожі до Молдови.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяХорватиятуризмДмитро Кулеба