Украина договаривается о поставке 5 млн доз вакцины от COVID из ОАЭ
Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставке 5 млн доз вакцины от COVID. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm.
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что с рабочей поездкой в ОАЭ находится делегация с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Также сообщается, что приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины от COVID. В частности, эмиратская компания вместе с китайским производителем "Синофарм" наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.
"На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что для вакцинации в Украине могут разрешить препарат от Sinopharm.
Также сообщалось, что ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID. На начало марта первую дозу вакцины там получили более 60% населения.