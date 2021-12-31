Украина докупила препараты для пациентов с COVID

Государственное предприятие "Медзакупки" провело дозакупку препарата "Тоцилизумаб", который используется для помощи пациентам с COVID-19. Дополнительные закупки были совершены на заказ Министерства здравоохранения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Медзакупки".
Так, 30 декабря предприятие подписало соглашение со швейцарской компанией-производителем препарата на дозакупку:
Общая стоимость товара составила 24,36 млн гривен.
В предприятии сообщили, что поставка препарата должна состояться до 1 марта следующего года.