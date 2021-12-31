Україна докупила препарати для пацієнтів з COVID

Державне підприємство " Медзакупівлі "провело дозакупку препарату" Тоцилізумаб", який використовується для допомоги пацієнтам з COVID-19. Додаткові закупівлі були здійснені на замовлення Міністерства охорони здоров'я України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Медзакупівлі".
Так, 30 грудня підприємство підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником препарату на дозакупку:
Загальна вартість товару склала 24,36 млн гривень.
У підприємстві повідомили, що поставка препарату повинна відбутися до 1 березня наступного року.