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Україна докупила препарати для пацієнтів з COVID

Автор: Валерія Поліщук

Державне підприємство " Медзакупівлі "провело дозакупку препарату" Тоцилізумаб", який використовується для допомоги пацієнтам з COVID-19. Додаткові закупівлі були здійснені на замовлення Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Медзакупівлі".

Так, 30 грудня підприємство підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником препарату на дозакупку:

  • 2300 флаконів дозуванням 200 мг / 10 мл за 21,3 млн гривень. Ціна за одиницю-9259 гривень;
  • 840 флаконів дозуванням 80 мл / 4 мл за 3,06 млн гривень. Ціна за одиницю - 3650 гривень.

Загальна вартість товару склала 24,36 млн гривень.

У підприємстві повідомили, що поставка препарату повинна відбутися до 1 березня наступного року.

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