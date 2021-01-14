Украина в феврале может получить COVID-вакцину Pfizer, - Ляшко

В феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса, которая требует хранение от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.
Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство способно принять мРНК-вакцину. Страна отправила подтверждение.
Ляшко отметил, что пока неизвестно, какой компании это будет вакцина: Pfizer/BioNTech или Moderna
"Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", - отметил Ляшко.
Что известно о вакцине Pfizer
9 ноября 2020 года BioNTech и Pfizer объявили об эффективности в 90% своей вакцины от коронавируса. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцина Pfizer после производства замораживается и должна храниться при температуре не выше -70 градусов.
Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ. Она получила разрешение на экстренное применение.
Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.
План вакцинации в Украине
В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса, который имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют:
- медицинские работники,
- военнослужащие,
- социальные работники
- заведения по уходу,
- люди преклонного возраста (60+),
- работники образования,
- государственная безопасность,
- пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
- хронические больные, в независимости от возраста.
Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что страна может передать закупки вакцин от COVID-19 международным посредникам. Их услуги стоят в среднем 5% от суммы контракта.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.