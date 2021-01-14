Україна в лютому може отримати COVID-вакцину Pfizer, - Ляшко

В лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Це може бути вакцина німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину. Країна відправила підтвердження.

Ляшко зазначив, що поки невідомо, якої компанії це буде вакцина: Pfizer/BioNTech чи Moderna

"Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що у лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення.

"Вже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковуватись кожен провакцинований", - додав Ляшко.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомило, що країна може передати закупівлі вакцин від COVID-19 міжнародним посередникам. Їхні послуги коштують в середньому 5% від суми контракту.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль направив Європейській комісії лист з проханням допомогти з поставками вакцини від COVID.