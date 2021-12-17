Украина готова к COVID-вакцинации бустерными дозами, - Ляшко

Глава ведомства заверил, что применение бустерной дозы вакцины не отразится на обычных темпах вакцинации.

"Мы хотим защитить всех людей - хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых - 40%. Наша цель - 70%", - подчеркнул он.

Министр отметил, что бустерная вакцинация в Украине может появиться уже в январе-феврале 2022 года. Однако в стране могут также начать делать третью дозу вакцины раньше. Но есть одно условие: минимум 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% - двумя дозами.

Также по словам Ляшко, Украина договорилась о масштабных поставках вакцины от коронавируса на следующие 2 года.

"Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 миллионов доз, на 2023 год - еще 25 миллионов доз", - сообщил министр.

Кому рекомендовано делать третью прививку: