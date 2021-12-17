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Украина готова к COVID-вакцинации бустерными дозами, - Ляшко

Автор: Иванна Шовкун

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина уже готова к бустерной вакцинации против коронавируса. Также страна договорилась о поставке COVID-препаратов для прививок на следующие несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телепрограмму "Право на власть" на канале "1+1".

Глава ведомства заверил, что применение бустерной дозы вакцины не отразится на обычных темпах вакцинации.

"Мы хотим защитить всех людей - хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых - 40%. Наша цель - 70%", - подчеркнул он.

Министр отметил, что бустерная вакцинация в Украине может появиться уже в январе-феврале 2022 года. Однако в стране могут также начать делать третью дозу вакцины раньше. Но есть одно условие: минимум 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% - двумя дозами.

Также по словам Ляшко, Украина договорилась о масштабных поставках вакцины от коронавируса на следующие 2 года.

"Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 миллионов доз, на 2023 год - еще 25 миллионов доз", - сообщил министр.

Кому рекомендовано делать третью прививку:

  • людям с ВИЧ-инфекцией;
  • с онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • людям, которые проходят иммунодепрессивную терапию;
  • которые проходят иммуномодулирующую терапию;
  • с иммунодефицитным состоянием.

Напомним, в трех "красных" областях Украины полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.

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