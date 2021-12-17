Україна готова до COVID-вакцинації бустерними дозами, - Ляшко

Глава відомства запевнив, що застосування бустерної дози вакцини не вплине на звичайні темпи вакцинації.

"Ми хочемо захистити всіх людей - хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих - 40%. Наша мета - 70%", - наголосив він.

Міністр зазначив, що бустерна вакцинація в Україні може з'явитися вже у січні-лютому 2022 року. Однак у країні можуть також почати робити третю дозу вакцини раніше. Але є одна умова: мінімум 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% - двома дозами.

Також за словами Ляшка, Україна домовилася про масштабні поставки вакцини від коронавірусу на наступні 2 роки.

"Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 мільйонів доз, на 2023 рік - ще 25 мільйонів доз", - повідомив міністр.

Кому рекомендовано робити третє щеплення: