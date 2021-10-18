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Украина готова к пику коронавируса "Дельта", - Зеленский

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 22:49
Украина готова к пику коронавируса "Дельта", - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности страны к пику коронавируса "Дельта". Глава государства отметил, что в ближайшие две недели заболеваемость инфекцией пойдет на спад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ICTV.

По его словам, в ближайшие две недели пик заболеваемости коронавирусом "Дельта" начнет угасать. Глава государства отметил, что у него есть информация из министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Украина готова. Мы можем развернуть 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.)", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября - начале ноября.

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