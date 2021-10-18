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Україна готова до піка коронавірусу "Дельта", - Зеленський

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 22:49
Україна готова до піка коронавірусу "Дельта", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність країни до піка коронавірусу "Дельта". Глава держави зазначив, що в найближчі два тижні захворюваність інфекцією піде на спад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV.

За його словами, в найближчі два тижні пік захворюваності коронавірусом "Дельта" почне згасати. Глава держави зазначив, що він має в своєму розпорядженні інформацію з Міністерства охорони здоров'я та Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Україна готова. Ми можемо розгорнути 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів - ред.)", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні пік захворюваності коронавірусом очікується в кінці жовтня - початку листопада.

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