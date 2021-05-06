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Украина готова поделиться кислородом с Индией, - Шмыгаль

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.

Об этом речь шла в эфире программы "Право на владу".

"По поводу вопросов Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер.

Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В Индии ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

Как писало РБК-Украина, общее количество случаев коронавируса в Индии превысило 20 миллионов.

Из-за большого количества больных в Индии не хватает кислорода и препаратов, поэтому уже более 40 стран вызвались помочь ей в преодолении вспышки. Среди стран, которые решили помочь Индии, Соединенные Штаты и Великобритания.

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Новости Украины УкраинаИндияКоронавируспомощьДенис Шмыгаль