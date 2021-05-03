Великобритания отправит в Индию аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы
Великобритания поможет Индии бороться с коронавирусом. В правительстве рассказали о дополнительной поддержке, которую должны отправить в Индию в ближайшее время.
Великобритания должна отправить в Индию еще 1000 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом.
О о дополнительной поддержке рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Великобритания всегда будет рядом с Индией в трудную минуту", - отметил Джонсон.
Аппараты ИВЛ будут направлены в Индию из избыточных запасов Великобритании. Это дополнительная помощь стране, которая борется с коронавирусом.
На прошлой неделе в Великобритании заявили также, что в Индию будут отправлены 200 аппаратов ИВЛ, 495 кислородных концентратора и три блока генерации кислорода.
Напомним, Великобритания выходит из карантина. Там в июне отменят большую часть запретов.
Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса.