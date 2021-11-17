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Украина готовится к созданию COVID-вакцины. Кабмин освободил отдельные лекарства от НДС

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров освободил от налогообложения перечень оборудования и лекарств против COVID-19, ввозимых в Украину. Речь идет о тех препаратах, которые направлены на создание отечественной вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Так, производители лекарственных смогут ввозить оборудование для своих производств по льготным условиям.

Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, благодаря принятому Кабмином постановлению фармпроизводители смогут импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения.

"Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин, и других, например, антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам", - отметил он.

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Кабинет Министров УкраиныВакцина от коронавируса