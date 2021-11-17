Украина готовится к созданию COVID-вакцины. Кабмин освободил отдельные лекарства от НДС

Так, производители лекарственных смогут ввозить оборудование для своих производств по льготным условиям.

Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, благодаря принятому Кабмином постановлению фармпроизводители смогут импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения.

"Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин, и других, например, антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам", - отметил он.