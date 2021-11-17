Україна готується до створення COVID-вакцини. Кабмін звільнив окремі ліки від ПДВ

Так, фармацевтичні виробники лікарських зможуть ввозити обладнання для своїх виробництв за пільговими умовами.

Як пояснив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, завдяки ухваленій Кабміном постанові фармвиробники зможуть імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування.

"Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам", - зазначив він.