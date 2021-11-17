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Україна готується до створення COVID-вакцини. Кабмін звільнив окремі ліки від ПДВ

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів звільнив від оподаткування перелік обладнання та ліків проти COVID-19, що ввозяться в Україну. Мова йде про ті препарати, які спрямовані на створення вітчизняної вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Так, фармацевтичні виробники лікарських зможуть ввозити обладнання для своїх виробництв за пільговими умовами.

Як пояснив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, завдяки ухваленій Кабміном постанові фармвиробники зможуть імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування.

"Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам", - зазначив він.

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Кабінет Міністрів УкраїниВакцина від коронавірусу