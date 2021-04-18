Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19 . Договоренностей достигла вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровою.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook .

Как отметил Шмыгаль, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровела от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - добавил он.