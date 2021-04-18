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Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок

Автор: Александр Белоус

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Договоренностей достигла вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровою.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Как отметил Шмыгаль, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровела от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - добавил он.

Отметим, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

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Новости Украины КоронавируспаспортВакцина
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