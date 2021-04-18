Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для подорожей

Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19 . Домовленостей досягла віце-прем’єр уряду України Ольга Стефанішина під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Вєрою Юровою.

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook .

"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - додав він.

Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

Відзначимо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.