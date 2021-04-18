RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для подорожей

Автор: Олександр Білоус

Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Домовленостей досягла віце-прем’єр уряду України Ольга Стефанішина під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Вєрою Юровою.

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - додав він.

Відзначимо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавіруспаспортВакцина
Читайте також
Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході
У Києві за добу за порушення карантину оштрафували 50 закладів
Прогноз погоди