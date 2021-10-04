Украина идет по умеренному сценарию COVID, но все может быстро измениться, - Кузин

Украина на сегодня идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19. Но ситуация может быстро измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина изданию "Фокус" .

По его словам, сейчас много самых разных прогнозов развития пандемии COVID в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.

"Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения", - уточнил он.

Кузин также подчеркнул, что ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий.

"… оптимистичный, пессимистичный и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться", - отметил главный санитарный врач.

Он добавил, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с COVID. На сегодня насчитывается около 40 000 коек, при ухудшении ситуации можно развернуть до 70 000, а с учетом резервных - до 90 000 коек

"Но мы должны понимать, что при нагрузке в 70 000 система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней. Поэтому Минздрав сегодня призывает всех вакцинироваться, чтобы не допустить этого", - отметил Кузин.