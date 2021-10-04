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Україна йде за помірним сценарієм COVID, але все може швидко змінитися, - Кузін

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 11:59
Україна йде за помірним сценарієм COVID, але все може швидко змінитися, - Кузін Фото: головний санлікар ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна на сьогодні йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19. Але ситуація може швидко змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна виданню "Фокус".

За його словами, зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я", - уточнив він.

Кузін також підкреслив, що ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку подій.

"...оптимістичний, песимістичний і помірний, за яким ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", - зазначив головний санітарний лікар.

Він додав, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для прийому пацієнтів з COVID. На сьогодні налічується близько 40 000 ліжок, при погіршенні ситуації можна розгорнути до 70 000, а з урахуванням резервних - до 90 000 ліжок

"Але ми маємо розуміти, що при навантаженні в 70 000 система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб. Тому МОЗ сьогодні закликає всіх вакцинуватися, щоб не допустити цього", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше Кузін допускав значне погіршення епідемічної ситуації в Україні вже в жовтні.

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