Украина в июне получит более 1 млн доз вакцин от COVID. Ляшко рассказал каких

По его словам, до конца июня в Украине будет минимум 3,7 млн доз вакцин от COVID-19 - вместе с теми, которые уже прибыли. Из этого количества - 1,5 млн доз вакцины компании Sinovac (Coronovac).

"500 тысяч доз Coronovac развезли, еще 500 тысяч развезут на следующей неделе. В середине июня будет завершен лабораторный контроль ещё 500 тысяч доз препарата", - отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что уже приехали 473 тыс. доз Pfizer от COVAX, еще столько же ожидается после 7 июня.

"И плюс будет до конца июня 500 тыс. Pfizer, купленных по контракту, которые уже начали поставлять в Украину. И еще 700 тыс. доз - это AstraZeneca, которую мы ожидаем от COVAX", - добавил министр.