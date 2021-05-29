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Украина в июне получит более 1 млн доз вакцин от COVID. Ляшко рассказал каких

Автор: Ульяна Безпалько

Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca.

Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до конца июня в Украине будет минимум 3,7 млн доз вакцин от COVID-19 - вместе с теми, которые уже прибыли. Из этого количества - 1,5 млн доз вакцины компании Sinovac (Coronovac).

"500 тысяч доз Coronovac развезли, еще 500 тысяч развезут на следующей неделе. В середине июня будет завершен лабораторный контроль ещё 500 тысяч доз препарата", - отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что уже приехали 473 тыс. доз Pfizer от COVAX, еще столько же ожидается после 7 июня.

"И плюс будет до конца июня 500 тыс. Pfizer, купленных по контракту, которые уже начали поставлять в Украину. И еще 700 тыс. доз - это AstraZeneca, которую мы ожидаем от COVAX", - добавил министр.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что на посту министра уже подписал контракт на поставку вакцины в Украину. Но не уточнил, о какой именно идет речь.

На этой неделе была доставлена первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за средства госбюджета.

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Новости Украины ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус