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Україна в червні отримає понад 1 млн доз вакцин від COVID. Ляшко розповів яких

Автор: Уляна Безпалько

Україна в червні отримає понад мільйон доз вакцин від COVID. Очікуються поставки від компаній Pfizer і AstraZeneca.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до кінця червня в Україні буде мінімум 3,7 млн доз вакцин від COVID-19 - разом з тими, які вже прибули. З цієї кількості - 1,5 млн доз вакцини компанії Sinovac (Coronovac).

"500 тисяч доз Coronovac розвезли, ще 500 тисяч розвезуть наступного тижня. У середині червня буде завершено лабораторний контроль ще 500 тисяч доз препарату", - зазначив Ляшко.

Він також підкреслив, що вже приїхали 473 тис. доз Pfizer від COVAX, ще стільки ж очікується після 7 червня.

"І плюс буде до кінця червня 500 тис. Pfizer, куплених за контрактом, які вже почали поставляти в Україну. І ще 700 тис. доз - це AstraZeneca, яку ми очікуємо від COVAX", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що на посаді міністра вже підписав контракт на поставку вакцини в Україну. Але не уточнив, про яку саме йдеться.

На цьому тижні була доставлена перша партія вакцини Pfizer, придбана за кошти держбюджету.

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Новини України ВакцинаВіктор ЛяшкоКоронавірус