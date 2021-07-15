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Украина изменила условия хранения вакцины Pfizer

Автор: РБК-Украина

В Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer от коронавируса по просьбе компании-производителя. Теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца, а не пяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в мае 2021 года после серии новых исследований производитель вакцины Pfizer обратился к регуляторам в сфере здравоохранения с просьбой ослабить требования к холодовой цепи и разрешить хранить неразведенный препарат при температуре от +2 до +8 в течение месяца. Европейский, британский и американские регуляторы уже изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи. Минздрав рассмотрел его и разрешил после разморозки хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 в течение 31 дня.

"Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что инструкция к новым партиям вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за нарушения холодовой цепи испортились почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer.

Минздрав заявил, что проведет расследование.

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