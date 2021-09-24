Украина на карантине. "Красная зона", обязательная вакцинация и COVID-сертификаты: к чему готовиться

"Желтая" зона

С 23 сентября вся Украина перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В этой зоне действует ряд ограничений. В частности, по числу посетилей массовых мероприятий, кафе, кинотеатров и фитнес-центров. Ограничений можно избежать при наличии COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию или негативного ПЦР-теста.

Подробнее о действующих правилах можно прочитать здесь.

Под угрозой "красной" зоны

По состоянию на 24 сентября показатели девяти областей уже соответствуют не "желтой", а "оранжевой" зоне. Эта зона не предусматривает новых ограничений, но сигнализирует об ухудшении эпидситуации.

Кроме того, Днепропетровкая ОГА на уровне региона уже ввела "оранжевую" зону. А главный санврач Игорь Кузин сообщил, что в ближайшие недели четыре области могут попасть в "красную" зону. Речь идет о Львовской, Луганской, Харьковской и Житомирской областях.

Правила "красной" зоны более жесткие, предполагают закрытие бизнеса. Работать смогут лишь продуктовые магазины, банки, почта, аптеки, АЗС и ветклиники. Кроме того, согласно недавнему решению Кабмина, продолжат работу садики и начальные классы школ.

Ограничений "красной" зоны можно будет избежать при условии 100-процентной вакцинации.

Обязательная вакцинация

На этой неделе Минздрав анонсировал введение в Украине обязательной вакцинации, речь идет не о всех украинцах, а лишь об отдельных категориях. На данный момент формируется список сфер, работников которых обяжут получить прививки. В частности, речь идет о педагогах и чиновниках.

Как ожидается, список должен быть готов и утвержден на заседании Кабмина на следующей неделе.

COVID-сертификат

Доказательством вакцинации является COVID-сертификат. Ранее в "Дие" можно было сгенерировать документ лишь после полного курса (двух прививок). Уже с сегодняшнего дня в приложении доступен желтый COVID-сертификат, который выдается после первой прививки и может быть использован в "желтой" зоне.

Отметим, в "красной" зоне будут требовать лишь зеленый COVID-сертификат, подтвержающий получение двух доз.

Кроме того, в разработке COVID-сертификат для переболевших и тех, у кого негативный ПЦР-тест.

Окончание карантина

Глава Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал возможные сроки окончания карантина в Украине. По его словам, если достаточное число украинцев вакцинируется до Нового года, то уже весной карантин будет отменен. А до тех пор, масочный режим и социальная дистанция сохраняется как для вакцинированных, так и для тех, кто еще не получил прививку.

Отметим, на данный момент карантин в Украине действует до конца года. Однако, Кабмин может его продлить.