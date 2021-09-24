Україна на карантині. "Червона зона", обов'язкова вакцинація та COVID-сертифікати: до чого готуватися

"Жовта" зона

З 23 вересня вся Україна перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. У цій зоні діє ряд обмежень. Зокрема, за кількістю відвідувачів масових заходів, кафе, кінотеатрів та фітнес-центрів. Обмежень можна уникнути при наявності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Детальніше про діючі правила можна прочитати тут.

Під загрозою "червоної" зони

Станом на 24 вересня показники дев'яти областей вже відповідають не "жовтій", а "помаранчевій" зоні. Ця зона не передбачає нових обмежень, але сигналізує про погіршення епідситуації.

Крім того, Дніпропетровська ОДА на рівні регіону вже ввела "помаранчеву" зону. А головний санлікар ігор Кузін повідомив, що у найближчі тижні чотири області можуть потрапити в "червону" зону. Йдеться про Львівську, Луганську, Харківську та Житомирську області.

Правила "червоної" зони більш жорсткі, передбачають закриття бізнесу. Працювати зможуть лише продуктові магазини, банки, пошта, аптеки, АЗС і ветклініки. Крім того, згідно з недавнім рішенням Кабміну, продовжать роботу садочки і початкові класи шкіл.

Обмежень "червоної" зони можна буде уникнути за умови 100-відсоткової вакцинації.

Обов'язкова вакцинація

Цього тижня МОЗ анонсувало введення в Україні обов'язкової вакцинації, мова йде не про всіх українців, а лише про окремі категорії. На даний момент формується список сфер, працівників яких зобов'яжуть отримати щеплення. Зокрема, мова йде про педагогів і чиновників.

Як очікується, список повинен бути готовий і затверджений на засіданні Кабміну наступного тижня.

COVID-сертифікат

Доказом вакцинації є COVID-сертифікат. Раніше в "Дії" можна було згенерувати документ лише після повного курсу (двох щеплень). Вже з сьогоднішнього дня в додатку доступний жовтий COVID-сертифікат, який видається після першого щеплення і може бути використаний в "жовтій" зоні.

Зазначимо, в "червоній" зоні вимагатимуть лише зелений COVID-сертифікат, що підтверджує отримання двох доз.

Крім того, в розробці COVID-сертифікат для тих, хто перехворів і тих, у кого негативний ПЛР-тест.

Закінчення карантину

Глава МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував можливі терміни закінчення карантину в Україні. За його словами, якщо достатня кількість українців вакцинується до Нового року, то вже навесні карантин буде скасовано. А до тих пір, масочний режим і соціальна дистанція зберігається як для вакцинованих, так і для тих, хто ще не отримав щеплення.

Зазначимо, на даний момент карантин в Україні діє до кінця року. Однак, Кабмін може його продовжити.