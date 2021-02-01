Украина на карантине. Что запрещено и вернут ли разделение на "зоны"

Украина может снова вернуться к адаптивному карантину с зонированием. Правительство рассматривает возможность ослабления ограничений в некоторых регионах. Что предусматривает адаптивный карантин и какие запреты продолжают действовать - подробно на РБК-Украина.
Из-за снижения заболеваемости коронавирусом ограничения в стране могут смягчить. Обсуждается переход от общенационального к адаптивному формату карантина с разными запретами для каждого региона в зависимости от эпидситуации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент в ряде регионов возможно большее ослабление карантинных мер до уровня "желтой" и "зеленой" зон. По его словам, правительство планирует более детально изучить этот вопрос и примет соответствующее решение.
Адаптивный карантин действовал в Украине с 22 июля до 11 ноября 2020. Он предусматривал разделение на 4 зоны с локальными ограничениями по уровню заболеваемости.
"Зеленая" зона - регионы с низким уровнем инфицирования, заполненность больниц пациентами с COVID-19 - не более 5%. Ограничения:
"Желтая" зона - заполненность больниц пациентами с коронавирусом от 5% до 50%, в течение 5 дней ухудшаются показатели по заболеваемости.
"Оранжевая" зона - регионы с уровнем заполненности больниц 50-75%.
"Красная" зона - регионы со всплеском заболеваемости, заполненность больниц - свыше 75%. В "красной" зоне запрещается:
С 25 января 2021 на всей территории Украины введены общенациональные ограничения "оранжевой" зоны.
Ограничено участие в массовых мероприятиях - не более 20 человек. Религиозные мероприятия - не более 1 человека на 5 кв.м.
Заведения общепита работают с 07:00 до 23:00 с завершением расчетных операций до 22:00. В остальные часы возможна доставка на вынос. Также запрещены банкеты, мастер-классы, публичные мероприятия в заведениях общепита.
Деятельность спортзалов, фитнес-центров и бассейнов запрещается при несоблюдении условия - не более 1 человека на 20 кв.м.
Количество посетителей музеев, выставок, галерей не должно превышать 1 человек на 10 кв. м, в кинотеатрах и театрах - не более 50% заполненности зала зрителями.
Посещение заведений образования группами более 20 человек запрещено (исключение - детские сады, школы, заведения специального образования).
Запрещается проведение концертов, спектаклей в образовательных заведениях при участии детей из более чем одного класса или группы и с посетителями.
Перевозка пассажиров в общественном транспорте - по количеству мест для сидения в салоне.
Ранее в Минздраве заявили, что адаптивный карантин могут ввести спустя полторы недели после окончания январского локдауна 25 января. На протяжении 7-10 дней после отмены жестких ограничений будет проведен мониторинг эпидситуации, после чего возможен возврат к адаптивному карантину с зонированием регионов по уровню заболеваемости.
Напомним, карантин в Украине был продлен до конца зимы, однако Кабинет министров намерен в очередной раз продолжить его действие - до 31 марта.