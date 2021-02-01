Украина на карантине. Что запрещено и вернут ли разделение на "зоны"

Украина может снова вернуться к адаптивному карантину с зонированием. Правительство рассматривает возможность ослабления ограничений в некоторых регионах. Что предусматривает адаптивный карантин и какие запреты продолжают действовать - подробно на РБК-Украина.

В Кабмине анонсировали переход к адаптивному карантину

Из-за снижения заболеваемости коронавирусом ограничения в стране могут смягчить. Обсуждается переход от общенационального к адаптивному формату карантина с разными запретами для каждого региона в зависимости от эпидситуации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент в ряде регионов возможно большее ослабление карантинных мер до уровня "желтой" и "зеленой" зон. По его словам, правительство планирует более детально изучить этот вопрос и примет соответствующее решение.

Ограничения адаптивного карантина

Адаптивный карантин действовал в Украине с 22 июля до 11 ноября 2020. Он предусматривал разделение на 4 зоны с локальными ограничениями по уровню заболеваемости.

"Зеленая" зона - регионы с низким уровнем инфицирования, заполненность больниц пациентами с COVID-19 - не более 5%. Ограничения:

проведение массовых мероприятий - не более 50 человек;

количество пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;

культурные заведения (кинотеатры, театры и пр.) могут работать при 50% заполненности зала;

запрещена работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов);

режим работы кафе, ресторанов, баров с 07:00 до 22:00 (в остальные часы - только заказы на вынос);

учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;

запрещено нахождение в общественных местах без маски/респиратора.

"Желтая" зона - заполненность больниц пациентами с коронавирусом от 5% до 50%, в течение 5 дней ухудшаются показатели по заболеваемости.

количество участников массовых мероприятий - не более 30;

запрещено посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди;

обязательно наличие табличек с информацией о допустимом количестве посетителей на входе в заведения;

сохраняются ограничения "зеленой" зоны.

"Оранжевая" зона - регионы с уровнем заполненности больниц 50-75%.

количество участников массовых мероприятий - не более 20 человек;

запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;

приостанавливаются плановые госпитализации;

запрещена работа детских лагерей;

сохраняются запреты "желтой" и "зеленой" зон.

"Красная" зона - регионы со всплеском заболеваемости, заполненность больниц - свыше 75%. В "красной" зоне запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных;

работа кафе, ресторанов, ТРЦ;

действуют ограничения "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зон.

Какие запреты действуют сейчас

С 25 января 2021 на всей территории Украины введены общенациональные ограничения "оранжевой" зоны.

Ограничено участие в массовых мероприятиях - не более 20 человек. Религиозные мероприятия - не более 1 человека на 5 кв.м.

Заведения общепита работают с 07:00 до 23:00 с завершением расчетных операций до 22:00. В остальные часы возможна доставка на вынос. Также запрещены банкеты, мастер-классы, публичные мероприятия в заведениях общепита.

Деятельность спортзалов, фитнес-центров и бассейнов запрещается при несоблюдении условия - не более 1 человека на 20 кв.м.

Количество посетителей музеев, выставок, галерей не должно превышать 1 человек на 10 кв. м, в кинотеатрах и театрах - не более 50% заполненности зала зрителями.

Посещение заведений образования группами более 20 человек запрещено (исключение - детские сады, школы, заведения специального образования).

Запрещается проведение концертов, спектаклей в образовательных заведениях при участии детей из более чем одного класса или группы и с посетителями.

Перевозка пассажиров в общественном транспорте - по количеству мест для сидения в салоне.

Ранее в Минздраве заявили, что адаптивный карантин могут ввести спустя полторы недели после окончания январского локдауна 25 января. На протяжении 7-10 дней после отмены жестких ограничений будет проведен мониторинг эпидситуации, после чего возможен возврат к адаптивному карантину с зонированием регионов по уровню заболеваемости.

Напомним, карантин в Украине был продлен до конца зимы, однако Кабинет министров намерен в очередной раз продолжить его действие - до 31 марта.