Україна на карантині. Що заборонено і чи повернуть поділ на "зони"

Україна може знову повернутися до адаптивного карантину із зонуванням. Уряд розглядає можливість послаблення обмежень в деяких регіонах. Що передбачає адаптивний карантин і які заборони продовжують діяти - детально на РБК-Україна.

У Кабміні анонсували перехід до адаптивного карантину

Через зниження захворюваності на коронавірус обмеження в країні можуть пом'якшити. Обговорюється перехід від загальнонаціонального до адаптивного формату карантину з різними заборонами для кожного регіону в залежності від епідситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на даний момент в ряді регіонів можливо більше ослаблення карантинних заходів до рівня "жовтої" та "зеленої" зон. За його словами, уряд планує більш детально вивчити це питання і прийме відповідне рішення.

Обмеження адаптивного карантину

Адаптивний карантин діяв в Україні з 22 липня до 11 листопада 2020. Він передбачав поділ на 4 зони з локальними обмеженнями за рівнем захворюваності.

"Зелена" зона - регіони з низьким рівнем інфікування, заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19 - не більше 5%. Обмеження:

проведення масових заходів - не більше 50 осіб;

кількість пасажирів в громадському транспорті - тільки за кількістю сидячих місць;

культурні заклади (кінотеатри, театри та ін.) можуть працювати при 50% заповнюваності зали;

заборонена робота розважальних закладів (дискотек, нічних клубів);

режим роботи кафе, ресторанів, барів з 07:00 до 22:00 (в інші години - тільки замовлення на винос);

установи освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції більше 50% дітей і персоналу установи;

заборонено перебування в громадських місцях без маски/респіратора.

"Жовта" зона - заповненість лікарень пацієнтами з коронавірусом від 5% до 50%, протягом 5 днів погіршуються показники захворюваності.

кількість учасників масових заходів - не більше 30;

заборонено відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку;

обов'язкова наявність табличок з інформацією про допустиму кількість відвідувачів на вході до закладів;

зберігаються обмеження "зеленої" зони.

"Помаранчева" зона - регіони з рівнем заповнювання лікарень 50-75%.

кількість учасників масових заходів - не більше 20 осіб;

заборонена робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;

припиняються планові госпіталізації;

заборонена робота дитячих таборів;

зберігаються заборони "жовтої" та "зеленої" зон.

"Червона" зона - регіони зі сплеском захворюваності, заповненість лікарень - понад 75%. У "червоній" зоні забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування освітніх установ, в т.ч. дошкільних;

робота кафе, ресторанів, ТРЦ;

діють обмеження "помаранчевої", "жовтої" та "зеленої" зон.

Які заборони діють зараз

З 25 січня 2021 на всій території України введені загальнонаціональні обмеження "помаранчевої" зони.

Обмежено участь в масових заходах - не більше 20 осіб. Релігійні заходи - не більше 1 людини на 5 кв.м.

Заклади громадського харчування працюють з 07:00 до 23:00 із завершенням розрахункових операцій до 22:00. В інші години можлива доставка на винос. Також заборонені банкети, майстер-класи, публічні заходи в закладах громадського харчування.

Діяльність спортзалів, фітнес-центрів і басейнів забороняється при недотриманні умови - не більше 1 людини на 20 кв.м.

Кількість відвідувачів музеїв, виставок, галерей не може перевищувати 1 людину на 10 кв. м, в кинотетрах і театрах - не більше 50% заповнюваності зали глядачами.

Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб заборонено (виняток - дитячі сади, школи, заклади спеціальної освіти).

Забороняється проведення концертів, вистав в освітніх закладах за участю дітей з більш ніж одного класу або групи і з відвідувачами.

Перевезення пасажирів в громадському транспорті - за кількістю місць для сидіння в салоні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що адаптивний карантин можуть ввести через півтора тижні після закінчення січневого локдауна 25 січня. Протягом 7-10 днів після скасування жорстких обмежень буде проведено моніторинг епідситуації, після чого можливе повернення до адаптивного карантину з зонуванням регіонів за рівнем захворюваності.

Нагадаємо, карантин в Україні був продовжений до кінця зими, однак Кабінет міністрів має намір у черговий раз продовжити його дію - до 31 березня.