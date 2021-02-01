Україна на карантині. Що заборонено і чи повернуть поділ на "зони"

Україна може знову повернутися до адаптивного карантину із зонуванням. Уряд розглядає можливість послаблення обмежень в деяких регіонах. Що передбачає адаптивний карантин і які заборони продовжують діяти - детально на РБК-Україна.
Через зниження захворюваності на коронавірус обмеження в країні можуть пом'якшити. Обговорюється перехід від загальнонаціонального до адаптивного формату карантину з різними заборонами для кожного регіону в залежності від епідситуації.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на даний момент в ряді регіонів можливо більше ослаблення карантинних заходів до рівня "жовтої" та "зеленої" зон. За його словами, уряд планує більш детально вивчити це питання і прийме відповідне рішення.
Адаптивний карантин діяв в Україні з 22 липня до 11 листопада 2020. Він передбачав поділ на 4 зони з локальними обмеженнями за рівнем захворюваності.
"Зелена" зона - регіони з низьким рівнем інфікування, заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19 - не більше 5%. Обмеження:
"Жовта" зона - заповненість лікарень пацієнтами з коронавірусом від 5% до 50%, протягом 5 днів погіршуються показники захворюваності.
"Помаранчева" зона - регіони з рівнем заповнювання лікарень 50-75%.
"Червона" зона - регіони зі сплеском захворюваності, заповненість лікарень - понад 75%. У "червоній" зоні забороняється:
З 25 січня 2021 на всій території України введені загальнонаціональні обмеження "помаранчевої" зони.
Обмежено участь в масових заходах - не більше 20 осіб. Релігійні заходи - не більше 1 людини на 5 кв.м.
Заклади громадського харчування працюють з 07:00 до 23:00 із завершенням розрахункових операцій до 22:00. В інші години можлива доставка на винос. Також заборонені банкети, майстер-класи, публічні заходи в закладах громадського харчування.
Діяльність спортзалів, фітнес-центрів і басейнів забороняється при недотриманні умови - не більше 1 людини на 20 кв.м.
Кількість відвідувачів музеїв, виставок, галерей не може перевищувати 1 людину на 10 кв. м, в кинотетрах і театрах - не більше 50% заповнюваності зали глядачами.
Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб заборонено (виняток - дитячі сади, школи, заклади спеціальної освіти).
Забороняється проведення концертів, вистав в освітніх закладах за участю дітей з більш ніж одного класу або групи і з відвідувачами.
Перевезення пасажирів в громадському транспорті - за кількістю місць для сидіння в салоні.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що адаптивний карантин можуть ввести через півтора тижні після закінчення січневого локдауна 25 січня. Протягом 7-10 днів після скасування жорстких обмежень буде проведено моніторинг епідситуації, після чого можливе повернення до адаптивного карантину з зонуванням регіонів за рівнем захворюваності.
Нагадаємо, карантин в Україні був продовжений до кінця зими, однак Кабінет міністрів має намір у черговий раз продовжити його дію - до 31 березня.