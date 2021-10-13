Украина уже на максимуме. Показатели COVID близки к пиковым за всю пандемию

На сегодня Украина по двум показателям по COVID-19 приближается к своим пиковым значениям. Уже пройдены пиковые значения осени 2020 года.

По его словам, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию.

"Когда мы видим числа в сутки, мы говорим о том, что надо смотреть на средний показатель за неделю. Отдельные сутки могут быть не показательными. Но по состоянию на сейчас зафиксирован 471 умерший, исторически мы имели 481 умершего в сутки - это самый высокий показатель. Усредненное значение за сутки еще не доходит до пиковых весенних значений, но уже превзошло пиковое значение осенней волны прошлого года. И госпитализация, мы еще не достигли пика, но также приближаемся", - отметил Ганиченко.