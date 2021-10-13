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Более половины реанимационных коек в Украине заняты COVID-больными, - KSE

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Украина, Среда 13 октября 2021 13:01
Более половины реанимационных коек в Украине заняты COVID-больными, - KSE Фото: 58% реанимационных коек заняты COVID-больными (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В украинских больницах больше чем половина реанимационных коек заняты больными COVID-19. В то время как количество госпитализаций в стране растет за неделю на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"Госпитализации преобладают над выписками на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - отметил Ганиченко.

По его словам, при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.

Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

Эксперт добавил, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.

Напомним, на сегодня отделения больниц Киева, принимающих COVID-больных, заполнены почти на 47%.

Добавим, что во Львове количество госпитализаций больных коронавирусом начало стремительно расти.

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