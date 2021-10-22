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Украина как минимум на неделю остается в "зеленом списке" ЕС

Автор: Сергей Новиков

Украина еще как минимум на неделю остается в так называемом "зеленом списке" Европейского союза. Это означает, что Брюссель все еще рекомендует странам ЕС принимать туристов из Украины с учетом противоэпидемиологических ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке для безопасных путешествий из третьих стран. Это означает, что Украина пока остается в нем", - отметил журналист.

По его словам, список будет пересмотрен на следующей неделе.

ЕС регулярно пересматривает список стран с благоприятной ситуацией с коронавирусом. Как правило, люди из этих стран могут свободно посещать Евросоюз, в том числе с туристическими целями.

Напомним, на этой неделе Йозвяк утверждал, что Украину могут исключить из этого списка.

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