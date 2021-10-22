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Україна як мінімум на тиждень залишається в "зеленому списку" ЄС

Автор: Сергей Новиков

Україна ще як мінімум на тиждень залишається в так званому "зеленому списку" Європейського союзу. Це означає, що Брюссель все ще рекомендує країнам ЄС приймати туристів з України з урахуванням протиепідеміологічних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"На цьому тижні не буде ніяких змін в рекомендованому ЄС списку для безпечних подорожей з третіх країн. Це означає, що Україна поки залишається в ньому", - зазначив журналіст.

За його словами, список буде переглянутий наступного тижня.

ЄС регулярно переглядає список країн зі сприятливою ситуацією з коронавірусом. Як правило, люди з цих країн можуть вільно відвідувати Євросоюз, в тому числі з туристичними цілями.

Нагадаємо, на цьому тижні Йозвяк стверджував, що Україну можуть виключити з цього списку.

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