Україна як мінімум на тиждень залишається в "зеленому списку" ЄС

Україна ще як мінімум на тиждень залишається в так званому "зеленому списку" Європейського союзу. Це означає, що Брюссель все ще рекомендує країнам ЄС приймати туристів з України з урахуванням протиепідеміологічних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"На цьому тижні не буде ніяких змін в рекомендованому ЄС списку для безпечних подорожей з третіх країн. Це означає, що Україна поки залишається в ньому", - зазначив журналіст.
За його словами, список буде переглянутий наступного тижня.
ЄС регулярно переглядає список країн зі сприятливою ситуацією з коронавірусом. Як правило, люди з цих країн можуть вільно відвідувати Євросоюз, в тому числі з туристичними цілями.
Нагадаємо, на цьому тижні Йозвяк стверджував, що Україну можуть виключити з цього списку.