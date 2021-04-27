Украина начала выход из третьей волны коронавируса, - Степанов

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры", - заявил министр.

Он отметил, что за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", - констатировал Степанов.

Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.

"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - добавил министр.