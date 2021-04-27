Україна розпочала вихід з третьої хвилі коронавірусу, - Степанов

"Наша країна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери", - заявив міністр.

Він зазначив, що за минулий тиждень кількість захворілих зменшилася з 92 тисяч до 77 тисяч у порівнянні із позаминулим тижнем.

"Тобто, на 15 тисяч осіб менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий", - констатував Степанов.

Кількість госпіталізацій за той самий період зменшилася в Україні на 3400 осіб.

"Всі ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі", - додав міністр.