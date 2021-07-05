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Украина может наладить производство вакцин от COVID: есть договоренности

Автор: РБК-Украина

Украина может наладить выпуск вакцин от COVID, и уже есть некоторые договоренности. Но вопрос производства может занять около года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина tsn.ua.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации", - отметил он.

По его словам, самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, таких как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer), поскольку тут технологический цикл является относительно простым.

"До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", - отметил Кузин.

Единственной проблемой является требование о преквалификации ВОЗ, которая относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться. На сегодня украинские компании, которые никогда не работали на экспорт, не имеют такой преквалификации.

"Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована", - добавил главный санврач.

Напомним, ранее Киев предлагал ОАЭ начать производство COVID-вакцин в Украине.

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