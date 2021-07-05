Україна може налагодити виробництво вакцин від COVID: є домовленості

"Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію", - зазначив він.

За його словами, найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, таких як CoronaVac або Comirnaty (Pfizer), оскільки тут технологічний цикл є відносно простим.

"До кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній", - зазначив Кузін.

Єдиною проблемою є вимога про прекваліфікацію ВООЗ, яка відноситься не тільки до самої вакцини, але і до майданчика, де вона має вироблятися. На сьогодні українські компанії, які ніколи не працювали на експорт, не мають такої прекваліфікації.

"Це питання до одного року. Однак зараз ті компанії, які розмірковують або вже перейшли до обговорення або запуску процесу локалізації, працюють разом з ВООЗ, консультуються, щоб цей майданчик було максимально швидко прекваліфіковано", - додав головний санлікар.