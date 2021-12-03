Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer: хватит на 2021-2022

Сообщается, что Минздрав совместно с международными партнерами продолжает расширять возможности холодовой цепи для хранения и транспортировки вакцин, которые нуждаются в сверхнизких температурах - от -60 до -80.

"Это значит, что Украина сможет обеспечить хранение в ультрахолодовом режиме всей вакцины, которая будет поступать в 2021 и 2022 годах. Это было одним из условий контрактов на ее поставки в Украину на 2022-2023 годы", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, для хранения вакцины Pfizer на региональных складах установили более 50 морозильников, которые позволяют в среднем хранить до 40 тысяч доз вакцины. То есть, общие возможности хранения на областных складах достигли 2 млн доз.

Дополнительно в крупных региональных центрах (Днепр, Одесса, Харьков и Львов) в ближайшее время будут установлены морозильные камеры с возможностью хранения до 200 000 доз вакцины. Еще 10 таких морозильных камер будут установлены на национальном складе.

Отметим, до конца года Украина должна получить еще 7,5 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer.